مفاجأة.. بلايلي لخلافة فيغولي في غلطة سراي !!

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” يقضي أيامه الآخيرة في فريقه “أهلي جدة” السعودي بعد موسما واحدا فقط داخل أسواره.

وحسب موقع Fotomaç التركي فإن مسؤولي فريق غلطة سراي التركي يضعون أعينهم على إبن مدينة وهران من أجل ضمه هاته الصائفة.

ذات الموقع أضاف أن إدارة غلطة سراي تريد الاحتفاظ بالنيجيري “هنري أونياكورو” المعار للفريق التركي من نادي موناكو الفرنسي الموسم المنقضي.

وفي حال فشل ذلك سيكون لاعب الترجي الرياضي التونسي السابق في أفضل رواق للالتحاق بغلطة سراي مقابل 2.5 مليون دولار.