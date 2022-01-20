مفاجأة.. بلماضي يحدث 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية المرتقبة

كشف موفد تلفزيون النهار بمدينة دوالا الكاميرونية، عن التغييرات التي أجراها الناخب الوطني جمال بلماضي على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام منتخب كوت ديفوار.

وأجرى جمال بلماضي ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة غينيا الإستوائية الأخيرة، بإشراك كل من بدران، زروقي وبن رحمة مكان كل من بن العمري، بن دبكة، وفيغولي.

التشكيلة الأساسية: مبولحي، عطال، بن سبعيني، بدران، ماندي، زروقي، بن ناصر، بلايلي، محرز، بن رحمة و بونجاح.