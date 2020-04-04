مفاجأة.. بن العمري في العميد الموسم القادم!!

الرياضة
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مفاجأة.. بن العمري في العميد الموسم القادم!! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعقدت الأمور بشكل كبير بين النجم الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري وإدارة فريقه الشباب السعودي ووصلت إلى طريق مسدود بعد خرجته على الأنستغرام سهرة الجمعة.

موقع كووورة العربي أكد في تقرير له اليوم السبت أن المدافع المحوري للخضر يقضي آخر أيامه داخل أسوار الليوث، حيث يتجه للمغادرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ذات التقرير قرب بطل إفريقيا رفقة الخضر من فريق إتحاد جدة مستدلا بمغازلة إبن مدينة الحراش لجمهور العميد في الآونة الآخيرة على الأنستغرام.

حيث رد على سؤال عن أفضل جمهور في السعودية “جمهور الاتحاد الأفضل”، وأجاب على سؤال “هل تحب الاتحاد؟”، بقوله: “فيه أحد ما يحب الاتحاد؟”.


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