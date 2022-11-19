مفاجأة .. بن زيمة يغادر تدريبات منتخب فرنسا لهذا السبب

كشفت، اليوم السبت، قناة “بيان سبورتس” القطرية ان الدولي الجزائري كريم بن زيمة غادر تدريبات منتخب فرنسا في الفترة الاستعدادية لمونيدال قطر.

وقالت ان كريم بن زيمة غادر التدريبات بسبب الاصابة التي تلقاها. في حين لم يحدّد مشاركته في العرس الكروي العالمي، من عدمه.

كما لمّحت القناة القطرية. إلى ان بن زيمة قد يغيب عن العرس الكروي الذي سينطلق قبل ايام فقط وفق مصادرها الخاصة.

و ينتظر، مهاجم “الديكة” الفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي التي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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