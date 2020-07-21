مفاجأة.. بن ناصر أولوية زيدان في ريال مدريد

الرياضة
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مفاجأة.. بن ناصر أولوية زيدان في ريال مدريد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يتواجد النجم الدولي الجزائري لفريق “ميلان” الإيطالي “إسماعيل بن ناصر” ضمن اهتمامات ريال مدريد تحسبا لضمه خلال هذه الصائفة.

موقع “ديفنسا سنترال” ذكر أن الملكي يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان شاب لمرافقة كاسيميرو في المحور طوال الموسم.

“الميرينغي” وضع 4 خيارات على طاولته من بينها، “جوليان فيجل” لاعب بنفيكا و”أندريه زامبو أنجويسا” لاعب فولهام، و”مارك روكا” لاعب إسبانيول برشلونة، و”إسماعيل بن ناصر”.

الموقع أضاف أن بن ناصر  أثار اهتمام ريال مدريد في الأشهر الأخيرة بعد تألقه اللافت في موسمه الأول مع الروسونيري.


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