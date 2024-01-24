مفاجأة جديدة حول إنفصال بيكيه وشاكيرا!

تحدثت مجلة أجنبية عن مفاجأة جديدة حول إنفصال النجمة الكولومبية شاكيرا، والدولي الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وقالت الصحيفة، أن جيرارد بيكيه خان شاكيرا أكثر من مرة، حيث إن علاقته الأخيرة لم تكن الخيانة الأولى وإنما سبق وخانها مع صديقتها المقربة.

وذكرت مجلة peopleenespanol إن سبب انفصال شاكيرا وبيكيه كان الخيانة. مشيرة إلى أن نجم كرة القدم خان شاكيرا مع صديقتها المقربة ومدربتها في اللياقة البدنية، آنا كايزر

وأصدرت صحف إعلامية تقارير جديدة بشأن خيانة بيكيه لشاكيرا رغم علاقتهما التي استمرت 11 عاماً وأثمرت عن طفلين.

وأوضحت الصحيفة أن الخيانة وقعت قبل عامين من بداية علاقة بيكيه مع صديقته الحالية كلارا تشيا. وأن شاكيرا اكتشفت الخيانة من خلال أحد الموظفين في فريق لاعب الكرة.

ويتصاعد الخلاف بين بيكيه وشاكيرا حيث وصل إلى المحكمة بسبب حالة الصدام التي تسيطر على علاقتهما بعد الانفصال وبدأ الخلاف بسبب عطلات أطفالهما المدرسية.

ليتطور الأمر وسط عدم اتفاق الثنائي على بيع المنزل الذي يملكانه معاً في برشلونة. حيث إن رغبة شاكيرا تعارض رغبة بيكيه الذي يود بيع المنزل.

وكان الثنائي أعلنا انفصالهما في جوان من عام 2022 ليسدل الستار على علاقة دامت 11 سنة وأثمرت عن طفلين.