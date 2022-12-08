مفاجأة.. رونالدو هدد مدرب المنتخب البرتغالي لهذا السبب

فجرت اليوم الخميس، وسائل إعلام عالمية مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدد المدرب فرناندو سانتوس.

ونقلت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، الحوار الذي جرى بين الدون، ومدربه سانتوس، بعد أن علم أنه لن يبدأ لقاء سويسرا أساسيا.

وكشف المصدر، أن الدون هدد سانتوس بالرحيل عن معسكر المنتخب البرتغالي، بعد أن قرر الناخب سانتوس وضعه على مقاعد البدلاء.

وأوضح ذات المصدر، أن تهديد رونالدو للمدرب سانتوس هو كتحذير له بعد إجلاسه على مقاعد البدلاء.

كما دخلا المعنيان بالأمر في نقاش حاد، وأكد رونالدو أنه ليس معجب بالدور الذي يحظى به خلال مباريات المنتخب البرتغالي في كأس العالم.

للإشارة، سبق للمدرب سانتوس أن صرح قبل مباراة سويسرا، أن ردة فعل رونالدو لم تعجبه.