مفاجأة.. رونالدو يتنازل عن الكرة الذهبية لميسي

قرر النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، إعادة الكرة الذهبية الخامسة التي حصل عليها مؤخرا إلى صحيفة “فرانس فوتبول”.

فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية سهرة أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت أن رونالدو سيتنازل عن الكرة الذهبية.

وحسب ذات المصدر، فإن “الدون” قرر ذلك بعد خسارة “الكلاسيكو” السبت الماضي أمام البارصا بثلاثية نظيفة.

حيث تحدث مع رفاقه بعد المباراة في غرف تغيير الملابس، وأكد عزمه التنازل عن الكرة الذهبية الخامسة المتوج بها مؤخرا.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو اتصل بمسؤولي مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لغخبارهم بقراره، وأعاد لهم الكرة الذهبية.

ورغم محاولات أصدقاء رونالدو وبعض رفاقه في الريال وعائلته، للعدول عن قراره، إلا أنه ظل متمسكا به، خاصة بعد عيد الميلاد.

وكشف الصحيفة الاسبانية، أن قائد المنتخب البرتغالي أكد لرفاقه أنه كان مخطأ عندما أكد أنه الأفضل في العالم وأن ميسي أفضل منه.

وهذا بعد الأداء الكبير “للبرغوث” الأرجنتيني في كلاسيكو الأرض، حيث قدم واحدة من أفضل مبارياته في سنة 2017.

ويبدو أن هذه الجائزة ستعود إلى ميسي، بعدما اعترف هداف الريال أنه الأحق بها.