مفاجأة سارة حول السلالة البريطانية من كورونا

كشفت دراسة حديثة، إن السلالة البريطانية من فيروس كورونا، لا تتسبب في أعراض أشد حدة لدى المرضى الذين يعالجون في المستشفيات.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، فقد حللت الدراسة بيانات مجموعة تتألف من 496 مصابا بكوورنا، دخلوا مستشفيات بريطانية في نوفمبر وديسمبر.

ووجد باحثو الدراسة، أن السلالة الجديدة أقل خطورة من المتوقع.

وجاء في الدراسة المنشورة الاثنين: “تبث بياناتنا، التي تأتي في إطار وحدود الدراسة الواقعية، طمأنينة مبدئية بأن شدة الأعراض لدى المصابين بسلالة (بي.7.1.1) في المستشفيات لا تختلف كثيرا عن شدة المرض لدى المصابين بالسلالات الأخرى”.

وأفادت دراسة منفصلة نشرتها “لانسيت” أن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة البريطانية المتحورة على الأرجح.

ولكن الدراسات أكدت نتائج سابقة، تفيد بأن سلالة “بي.7.1.1” تنتقل بشكل أسرع.

ورُصدت السلالة المعروفة باسم “بي.7.1.1” لأول مرة في بريطانيا أواخر العام الماضي.

ثم انتشرت في عشرات الدول وأصبحت الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.