مفاجأة صادمة.. أسماك قرش تتعاطى الكوكايين!

تزايدت هجمات أسماك القرش على البشر في الآونة الأخيرة، مما جذب اهتمام العلماء بالأسباب التي تقف وراء ذلك.

وتوصل بعض العلماء، إلى نظرية تقول إن “تعاطي الأسماك للمخدرات وحبوب الهلوسة” التي يلقيها المهربون في المياه، قد يكون السبب وراء سلوكها العنيف.

وستعرض قناة “ديسكفري” وثائقي بعنوان “قرش الكوكايين”، الذي يفحص بالفعل ما إذا كانت الأسماك المفترسة في المحيط تتغذى على المواد المخدرة والحبوب العائمة التي يلقيها المهربون.

وقالت المهندسة البيئية في فلوريدا، تريسي فنارا: “كل شيء نستخدمه (البشر)، وكل ما نصنعه. وكل شيء نضعه في أجسامنا، ينتهي به المطاف في مجاري مياه الصرف الصحي. والأجسام المائية الطبيعية، ثم تتعرض له الحياة المائية التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة”.

وأضافت: “رأينا في دراسات (سابقة)، المستحضرات الصيدلانية (الأدوية) والكوكايين والميثامفيتامين والكيتامين.. وهي تؤثر على الأسماك”.

وتابعت: “إذا كان الكوكايين مصدرا ثابتا للتلوث، فمن المعقول جدا أن تتأثر (أسماك القرش) بهذه المادة الكيميائية. الكوكايين قابل للذوبان لدرجة أن أي من هذه العبوات قد تُفتح قليلا فقط، فيتسرب المخدر في الماء”.

ولاحظت فنارا، قائد البحث وعالم الأحياء البحرية البريطاني توم هيرد، خلال سلسلة تجارب بسواحل فلوريدا، أن أسماك القرش تظهر “سلوكيات غريبة”.

وتم رؤية رأس المطرقة، وهو نوع من الأسماك التي عادة تسبح بعيدا عن البشر، تحركت مباشرة نحو غواصين.

كما لاحظوا سمكة القرش الرملي وهي تسبح في دوائر، وتركز على شيء بدا وكأنه جسم وهمي.

كما أجروا تجارب، بما في ذلك إلقاء بالات في الماء، قامت العديد من أسماك القرش بعضها. كما ألقوا كرات بها مسحوق يحاكي مخدر الكوكايين في الماء، والذي اقتربت منه الأسماك.

وتعد فلوريدا نقطة انطلاق لكميات كبيرة من المخدرات التي تشق طريقها إلى الولايات المتحدة من أميركا الجنوبية.

وغالبا ما تُفقد حزم الكوكايين المغلفة بالبلاستيك في البحر، أو تُلقى في البحر من قبل التجار الذين تلاحقهم السلطات.