مفاجأة صادمة.. أوميكرون ظهر عند شخص مصاب بالسيدا

كشف الدكتور عبد الباسط معوط أخصائي البيولوجيا العيادية تخصص علم الفيروسات لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة. أن المتحور أوميكرون ظهر عند شخص مصاب بالسيدا مناعته ضعيفة جدا أو منعدمة.

وأشار الدكتور أن بحوثا جديدة تجرى على الأشخاص الفاقدين للمناعة لأنهم قد يكونوا سببا في ظهور متحورات جديدة.

كما أوضح الدكتور عبد الباسط معوط أن المتحور الجديد يظهر عندما يتكاثر بحرية لمدة طويلة. كما أن سلالة من بين أكثر من 4 آلاف سلالة لفيروس كورونا المستجد انتشرت منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور عبد الباسط إن المتحور أوميكرون مختلف عن السلالات الأخرى وطرأت تغييرات على بنيته الخارجية. والبروتين S أكثر الأجزاء التي شهدت تغيرا كبيرا (SPIKE ANTIGEN)

وأضاف الدكتور عبد الباسط أن المتحور أميكرون (المتغير في البروتين S) يسمح له بالالتصاق بخلايا الجهاز التنفسي لدى الانسان.

وشدد الدكتور عبد الباسط على ضرورة تحيين تحليل الكشف عن مولد الضد بما يسمح بالكشف عن المتحور الجديد أوميكرون. لتفادي الأخطاء (قد تصدر نتائج التحليل سلبية والشخص مصاب ).

وأضاف الاختلاف الطفيف بين السلالات لا يؤثر على الجهاز المناعي ولكن عندما يتحور البروتين S (السلالة أوميكرون ). فالأمر مختلف والجهاز المناعي يصبح وكأنه أمام فيروس جديد والجهاز المناعي لا يعرف السلالة وهو شيئ مقلق .

وحسب المعطيات المتوفرة :كل الأشخاص يمكن أن يصابوا بالمتحور أوميكرون. كما أن السلالة الجديدة الغريبة عن الجسم غير المكتسب لمناعة ضدها مقلقة وتثير المخاوف.

وهناك حديث من قبل بعض المخابر عن اجراء تحديث على اللقاحات للحماية من المتحور أوميكرون .

وسرعة انتشار المتحور أوميكرون عادية مقارنة ببقية السلالات بناء على معطيات الدول التي انتشر فيها المتحور أوميكرون.

وعبر الدكتور عن تخوفه من ارتفاع عدد الإصابات وحالات الاستشفاء التي تؤدي إلى تشبع المستشفيات.

وقال إن كل المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا. يحمي من المضاعفات الخطرة حتى ولو تعلق الأمر بالسلالة أوميكرون.