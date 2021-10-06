مفاجأة صادمة حول الرسام السويدي المسيء للرسول قبل وفاته

فجر موقع صحيفة Expressen السويدية، اليوم الأربعاء، مفاجأة مذهلة، حول الرسام السويدي، لارش فليكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وقال الموقع، إن الرسام والذي توفي قبل أيام، في حادث مروع، قد اختبر في اليوم السابق لوفاته الطريقة التي توفي فيها.

ونقلت الصحيفة الشهيرة عن أحد أصدقاء الرسام الذي صوره وهو يختبر جهازاً خاصّاً يحاكي حوادث السيارات، حيث قال “اليوم عندما أراجع هذه اللقطات، أشعر بشيءٍ غريب”.

هذا ولقي الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للرسول الكريم، مصرعه، الأحد الفائت، محروقاً، داخل سيارته، بعد تعرضه لحادث سيرٍ مُرعب.

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واستبعد متحدثٌ باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأنّ الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للحظة وقوع الحادث الذي أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين، ومقتل “فليكس” وضابطا الشرطة المكلّفان بحمايته.

وحسب وسائل إعلام محلية، كانت السيارة التي تقل فليكس تسير بسرعةٍ عالية قبل أن تنحرف إلى المسار الآخر وتصطدم بالشاحنة، لتصبح محصورةً تحتها، وتشتعل النيران في كلتا السيارتين.

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