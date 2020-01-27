مفاجأة صادمة.. قتيل فيلا نانسي عجرم تعقب هيفاء وهبي ونجوى كرم أيضا!

كشفت الجهات المعنية بالإطلاع على “داتا الاتصالات” الخاصة بالقتيل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، معلومات جديدة حول القضية.

ونقل موقع “الفن”، عن قناة “LBCI” اللبنانية، أن دراسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية، بينت وجود عدد من المواضيع بحث عنها القتيل، محمد الموسى، في محرك البحث “غوغل”.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها الموسى، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ومكان سكنهما وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحث أيضا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قد استجوب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في جلسة استمرت لساعتين، يوم الخميس الماضي.

وكشفت التحقيقات في القضية، أن هناك عدة اتصالات بين محمد الموسى، وعيادة الدكتور فادي الهاشم.

وحسب مصادر إعلام لبنانية، فإن تلك المكالمات الهاتفية للعيادة، كان هدفها الاستعلام، حيث طلب القتيل موعدا للمعاينة ولم يحضر إلى الموعد، كما تبين أن القتيل لديه ملفه خاص في العيادة، وهو ما فاجئ الهاشم.

وبينت التحقيقات من تتبع هاتف القتيل محمد الموسى، تواجده في محيط العيادة، كما بينت وجوده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة، يوم 12 ديسمبر 2019، وهو ما يثبت أنه لم يكن يعمل لديهم.

كما بينت التحقيقات، أن الموسى لم يتصل أبدا بالهاتفين الشخصيين لنانسي وزوجها، وأنه كان في حالة تتبع ورصد لهما منذ 10 شهور على الأقل.

ليتم تحديد جلسة أخرى في 10 مارس المقبل، للإستماع لإفادة شقيق فادي الهاشم وبعض العاملين في عيادته والحراس بفيلا نانسي عجرم وزوجها.