مفاجأة غير متوقعة..جرذان تروّج للمخدرات داخل السجون البريطانية

كشفت الشرطة البريطانية عن استخدام الجرذان في عمليات تهريب وترويج المخدرات داخل السجون البريطانية.

وهذا بعد أن عثر مسؤول سجن”غايز مارش”على مخدرات، وتبغ وهواتف محمولة وضعت داخل ثلاث جرذان ميتة، حسب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقد اعتبرتها صحيفة “الغارديان” بمثابة حيلة ذكية، استخدمها مهربو المخدرات من أجل ترويج بضاعتهم، داخل أسوار السجون البريطانية.

وذكرت خدمة السجون، أن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الأمر، يحتمل أنه كان يتم جمعها وبيعها للسجناء.

لهذا أشارت خدمة السجون، أنها تخطط لاستبدال نوافذ السجن، من أجل منع نقل المخدرات بين السجناء.

ويذكر أن السجناء في السابق، قد استخدموا طائرات دون طيار، وكرات تنس والحمام، من أجل تهريب مواد الى داخل السجون.