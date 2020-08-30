مفاجأة غير متوقعة في أسعار هاتف “آيفون 12”!

توقع الكثيرون أن تطرح شركة أبل هواتف آيفون 12 باسعار مشجعة من أجل رفع المبيعات والمنافسة.

ولكن الأجهزة المرتقبة ستكون الأغلى على الأرجح، حسبما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن “فوربس”.

وأضاف ذات المصدر، إن هاتف “آيفون 12” الذي سيشهد إزالة عدد من المزايا فيما ستضاف أخرى، سيكون الأغلى على الإطلاق في تاريخ الجهاز.

وستوقع أن يرتفع السعر بـ150 دولارا مقارنة بما كان متوقعا.

وتشير التسريبات إلى أن سعر هاتف “آيفون 12” سيبدأ من 749 دولارا، بينما يصل “آيفون 12 بلاس” إلى 1099 دولارا.

في حين سيكون “آيفون 12 برو ماكس” الأغلى على الإطلاق 1199 دولارا.

وشكلت هذه الزيادة في الأسعار جدل بين خبراء التقنية، إذ ثمة من يرجعونها إلى تزويد آيفون المنتظر بشبكة “الجيل الخامس”، والمعروف أن رقاقة هذه الشبكة باهظة الغلاء.

كما قررت شركة “أبل” أن تنقل كافة شاشات الهاتف من “إل سي دي” إلى “أوليد” الأكثر تطورا وهذا يعني زيادة في تكلفة التصنيع.

ومن أجل خفض هذه التكلفة، ذكرت بعض التقارير أن شركة “أبل” ستزيل الشاحن من المرفقات الهاتف، كما لن تمنح سماعات “إير بود” في الصندوق الذي يضم الهاتف الجديد.