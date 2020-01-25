مفاجأة في التحقيقات.. مكالمات بين القتيل وعيادة زوج نانسي عجرم!

أفادت قناة الـ”أم تي في” اللبنانية، عن مفاجآت جديدة في قضية التحقيقات بمقتل محمد الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وإنتهى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، من استجواب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في جلسة استمرت لساعتين، يوم الخميس الماضي.

وكشفت القناة اللبنانية، بأنه حصلت عدة اتصالات بين محمد الموسى وعيادة الدكتور فادي الهاشم.

مضيفة أن القتيل، اتصل 4 مرات بالعيادة وعلى فترات متتالية، واستمرت إحدى المكالمات لنحو دقيقتين و32 ثانية، لكن مضمون المكالمة لا يزال مجهولا، وسيتم تفريغ داتا الاتصالات لمعرفة فحواها.

وأضاف ذات المصدر، أن تلك المكالمات الهاتفية للعيادة، كان هدفها الاستعلام، حيث طلب القتيل موعدا للمعاينة ولم يحضر إلى الموعد، كما تبين أن القتيل لديه ملفه خاص في العيادة، وهو ما فاجئ الهاشم.

وبينت التحقيقات من تتبع هاتف القتيل محمد الموسى، تواجده في محيط العيادة، كما بينت وجوده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة، يوم 12 ديسمبر 2019، وهو ما يثبت أنه لم يكن يعمل لديهم.

كما بينت التحقيقات، أن الموسى لم يتصل أبدا بالهاتفين الشخصيين لنانسي وزوجها، وأنه كان في حالة تتبع ورصد لهما منذ 10 شهور على الأقل.

ليتم تحديد جلسة أخرى في 10 مارس المقبل، للإستماع لإفادة شقيقة فادي الهاشم وبعض العاملين في عيادته والحراس بفيلا نانسي عجرم وزوجها.

ومن جهة أخرى، عادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لمواصلة نشاطها الفني، وقامت بالترويج للحلقة المقبلة من برنامج “ذا فويس كيدز”، ونشرت صورة من جلسة التصوير وهي تشير إلى علامة النصر.

كما بدأ الإعلان عن حفلات نانسي عجرم المقبلة، حيث ستكون لها حفل في مصر يوم 28 فيفري المقبل، وآخر في مدينة جدة يوم 2 أفريل.

بالإضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس كيدز”، يوم 7 مارس القادم.