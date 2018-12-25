مفاجأة كبيرة.. إطلاق بطولة “دوري الأمم الإفريقية” السنة المقبلة !!

الرياضة
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مفاجأة كبيرة.. إطلاق بطولة “دوري الأمم الإفريقية” السنة المقبلة !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

من المنتظر أن تنطلق بطولة دوري الأمم الإفريقية الجديدة التي إستحدثها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي نسخة لدوري الأمم الأوروبية التي إنطلقت مؤخرا.

وسيعلن “الكاف” على إطلاق هذه البطولة يوم 28 ديسمبر في العاصمة المصرية القاهرة، خلال قرعة مرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا.

وسيشهد الدوري مشاركة المنتخبات الأفريقية بمختلف مستوياتها في تواريخ  تحددها “الفيفا”  وتنطلق شهر أوت المقبل.

وسيقسم الاتحاد الأفريقي المنتخبات الـ36 المشاركة إلى 4 مستوياتي بناءً على التصنيف العالمي وستتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب.


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