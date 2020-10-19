مفاجأة كبيرة في وصية الفنان الراحل محمود ياسين بعد وفاته

أوصى الفنان الراحل محمود ياسين، بإذاعة تسجيلاته للقرآن الكريم كاملا للاذاعة عقب وفاته.

وكان الفنان الراحل قد قام بتسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوته المميز قبل وفاته للاذاعة القومية.

وقال شقيق زوجته الفنانة شهيرة المخرج الكبير وحيد حامد عبر منشور له على صفحته الرسمية على الإنستغرام:”حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرآن الكريم بصوته المميز وأوصى بألا يذاع إلا بعد وفاته”.

وتجدر الاشارة الى ان تميز صوت الفنان محمود ياسين جعله ينفرد في تسجيلات كثيرا للافلام التاريخية على غرار فيلم “الرسالة ” الذي اعطى له دفعا قويا بتعليقاته و صوته الفريد من نوعه.