مفاجأة لجمهور تيم حسن

يواصل تيم حسن تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الرمضاني الجديد “الزند” والذي يجسد من خلاله شخصية عاصي الزند.

ويأتي هذا المسلسل، بعد سلسلة من نجاحات “الهيبة ” خلال الأعوام الماضية.

وحسب موقع نواعم، فإن نجمة ستار أكاديمي سارة فرح إنضمت أخيراً لفريق عمل مسلسل الزند.

حيث ستقدم سارة فرح، شخصية مطربة تعيش بمضارب البدو والتي تقع فيها أهم أحداث المسلسل.

وكانت سارة قد شاركت في مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” أمام عابد فهد.

هذا وينتمي المسلسل للدراما التاريخية الإجتماعية وتدور أحداثه خلال عام 1980.

ويتم تصويره بين أكثر من دولة حيث يجري حالياً تصوير مشاهده بسوريا. على أن ينتقل بعدها فريق عمل المسلسل بين لبنان وتركيا لإنهاء مشاهد العمل.

والمسلسل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي والإنتاج لشركة الصباح.

ويتردد أنه يتم تصويره على خمس مواسم على غرار مسلسل الهيبة.

وتصدر اللوك الخاص بشخصية تيم حسن ضمن الأحداث تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد ظهوره أثناء حفل توزيع جوائز.