مفاجأة للشعب الجزائري.. سيارات chery لن تتجاوز هذا السعر

قال أيمن شريط، المدير العام لعلامة شيري الجزائر، في تصريح خص به قناة النهار، اليوم الخميس. أن أسعار سيارات شيري ستكون مفاجأة للشعب الجزائري.

وأضاف المدير العام لعلامة شيري الجزائر، أن أسعار السيارات لن تكون بعيدة عن 199 مليون. وستتراوح من 199 مليون إلى حوالي 260 مليون. بعيدا عن تيغو 8 والتي يبلغ سعرها 539 مليون و900.

وقال المدير العام لعلامة شيري الجزائر إن سعر سيارة أريزو 5 لن تكون بعيدة عن 199 مليون، وستكون بمثابة مفاجأة للجزائريين.