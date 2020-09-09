مفاجأة.. ليستر سيتي يريد أوناس لكن بشرط !!

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إسم النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي أدم أوناس يوجد على طاولة “ليستر سيتي” الإنجليزي.

“corriere del mezzogiorno” الإيطالية كشفت أن إدارة الثعالب عرضت على أوناس رفع أجرته السنوية مقارنة بما يتقاضاه مع نابولي حاليا.

جناح الخضر ينال حاليا 1.5 مليون أورو سنويا لكن القائمين على ليستر سيتي يريدون منحه 2.2 مليون أورو في حال قبوله الانضمام لقلعة “الكينغ باوور”.

العائق في الصفقة حاليا هو رفض ليستر سيتي دفع أكثر من 10 ملايين أورو لضم أوناس الذي حددت إدارة نابولي سعره ب18 مليون أورو.