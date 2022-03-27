مفاجأة.. محرز يتلقى أخبارا سارة من مانشستر سيتي

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز أخبارا جد سارة من قبل إدارة مانشستر سيتي في فترة تواجده مع المنتخب الوطني في التربص بسيدي موسى تحضيرا للقاء الكاميرون.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم أن إدارة “السيتيزنس” قرّرت التجديد لقائد الخضر رفقة متوسط الميدان غوندوغان. في حين تنوي الرفع من راتب رودري.

كما أشارت. إلى أن الإدارة وافقت على طلب بيب غوارديولا الذي منح الضوء الأخضر. من اجل التجديد لـ “الفنّان” حسب ذات المصدر الواسع الانتشار في بريطانيا.

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هذا هو برنامج الخضر اليوم تحضيرا لمواجهة الكاميرون

خاض المنتخب الوطني، أمس السبت، أول حص تدريبية له، بمركز سيدي موسى، استعدادا لمباراة العودة من الدور الفاصل، أمام الكاميرون.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برنامج الخضر في ثاني يوم من التحضيرات الخاصة بهذه المباراة.

حيث سيتهل رفقاء القائد رياض محرز، اليوم الإثنين، برنامجهم، في منتصف النهار، بجولة استرخائية.

كما تم برمجة حصة تقوية عضلات، انطلاقا من الساعة الرابعة والصف زوالا، قبل خوض الحصة التدريبية المقررة على الساعة الخامسة مساء.

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