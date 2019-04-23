مفاجأة.. “محرز” يُهدد بالرحيل عن “السيتي” !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” يهدد بالرحيل عن فريقه “مانشستر سيتي”.

ويعود هذا بسبب قلة الدقائق التي حظي بها “محرز” مع “بيب غوارديولا”، خاصة أنه بقي حبيس دكة البدلاء في آخر ثلاث مباريات.

وجاء في تقرير مطول نشرته الصحيفة البريطانية، أن إمكانيات “رياض محرز” تمكنه من اللعب لأكثر من 13 مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي.

كما أن “بيب غوارديولا” صرح في الكثير من المناسبات أن النجم الجزائري يتدرب بأفضل طريقة ممكنة وعبر عن “أسفه” بسبب قلة الدقائق التي منحت له.