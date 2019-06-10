مفاجأة مخيبة للآمال في هاتف آيفون الجديد

أثارت شائعات تقنية بشأن هواتف “آيفون” المرتقبة في سبتمبر المقبل، خيبة أمل كبيرة، وسط عشاق أجهزة “أبل”، بسبب تصميمه غير الأنيق.

وبحسب موقع “فوربس”، فقد قام خبراء رقميين، بتصميم عدد من الصور التقريبية، لهاتف “آيفون” الجديد، استنادا إلى شائعات مسربة عن شكله.

وتكشف الصور التقريبية، التي لم تؤكدها شركة “أبل”، الشكل الخارجي لكل من هاتفي “آيفون 11″، و”آيفون 11 ماكس”.

واعتبر معجبو الهواتف الذكية لـ”أبل”، الشكل الجديد لهاتف “أيفون” المرتقب، بالصادم.

ويعزو المنتقدون، العيوب، إلى وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز.

ومن المفارقات، أن هذا المربع المزعج في الجهة الخلفية من هاتف “آيفون”، سيضمن للمستخدمين مزايا متقدمة في التقاط الصور.

واعتبر البعض، إنه لو كان مؤسس الشركة، “ستيف جوبس”، على قيد الحياة، ورأي التصميم الذي جرى تسريبه، لبادر إلى طرد كافة موظفي الشركة.

وفي المقابل، يرجح خبراء، أن يعزز هاتف “آيفون” الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية حاليا.

أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل، للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.