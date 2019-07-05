مفاجأة مدوية في الكان.. البنين تُقصي المغرب

تأهل المنتخب البنيني أمسية اليوم الجمعة للدور الربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وذلك بعد الفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 4-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في لقاء الدور الثمن النهائي الذي لُعب بملعب “السلام”.

سجل هدف التقدم للمنتخب البنيني اللاعب “مواز أديليهو” في الدقيقة ال53 بينما عدل “يوسف النصيري” للمغرب في الدقيقة ال75.

وضيع “حكيم زياش” ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة ال94 بينما طرد الحكم لاعب البنين “خالد أدنون” في الدقيقة ال97.