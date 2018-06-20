مفاجأة مدوية.. مانشستر سيتي سيتخلى عن صفقة “محرز” !!

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” المقرب من فريق “مانشستر سيتي” أن هذا الأخير سيتخلى عن صفقة الموسم ولن يضم “رياض محرز” في حالة مواصلة تعنت إدارة “ليستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “مانشستر سيتي” لم تعجبها طريقة تعامل إدارة “ليستر” مع الصفقة، فإدارة “الفوكسيس” تريد كسب الكثير من الأموال خلف هذه الصفقة.

ولهذا السبب فإن بيب غوارديولا ومجلس إدارة السيتي أكدوا أنهم لن يدفعوا أكثر من 68 مليون أورو لضم محرز.

واذا ما استمر عناد إدارة “ليستر” فإن بطل الدوري الإنجليزي سيتخلى عن صفقة الجزائري.