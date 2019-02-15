مفاجأة مدوية.. “محرز” مطلوب في “نابولي” !

يخطّط نادي “نابولي” الإيطالي للقيام بثورة في الميركاتو الصيفي المقبل، والعديد من الأسماء موجودة على طاولة “أنشلوتي”.

البداية بـ “خاميس رودريغيز” نجم “البايرن” الحالي، الذي يريد “كارلو” التعاقد معه، بالإضافة إلى “لوزانو” نجم “بي اس في اندهوفن”.

وحسب تقرير نشره موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن المفاجأة الكبيرة ستكون بإمكانية التعاقد مع “ماركينوس” نجم “باريس” و “رياض محرز” نجم “السيتي”.

هذا الأخير وبعد عدم مشاركته بكثرة مع “السيتي” قد يضطر لتغيير الأجواء ويرى “أنشلوتي” أن “محرز” سيكون اللاعب المناسب لفريقه.