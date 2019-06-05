مفاجأة مدوية.. نيمار مُهدد بالإبعاد عن “كوبا أمريكا”

كشف نائب رئيس الاتحاد البرازيلي أنه يمكن لنجم السامبا “نيمار جونيور” أن لا يشارك في نهائيات “كوبا أمريكا”.

حيث أن “نيمار” وبعد قضية “الإغتصاب” التي أتهم فيها وصنعت الحدث في مختلف وسائل الإعلام يعاني من الناحية النفسية.

وهو ما قد يؤثر على أدائه فوق أرضية الميدان وعلى أداء فريق “السامبا” الذي يعول على التتويج بهذا اللقب.

وقال “فرانسيسكو” في تصريحات صحفية: “اذا كان علي المراهنة، فسأراهن على عدم مشاركة نيمار في كوبا أمريكا”.

وأضاف: “لن يكون في حالة نفسية جيدة في كوبا أمريكا ومواجهة أسئلة الصحفيين في كل مرة”.

وتابع: “مغادرته للمنتخب البرازيلي سيكون أمر جيد للجميع”.