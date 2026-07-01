مفاجأة منتظرة في تشكيلة “الخُضر”… بيتكوفيتش يلمّح لتغيير الحارس

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن مواجهة دور الـ32 من كأس العالم أمام سويسرا ستكون محطة جديدة في رحلة المنتخب الجزائري خلال كأس العالم 2026. مشددًا على رغبة الخُضر في مواصلة النتائج الإيجابية والتقدم أكثر في المنافسة.

وقال بيتكوفيتش في الندوة الصحفية عشية المواجهة أمام سويسرا: “مباراة الغد ستكون امتدادًا لمشوارنا في كأس العالم، نريد مواصلة هذه الديناميكية من أجل تحقيق الفوز”.

كما تطرق الناخب الوطني إلى ملف حراسة المرمى، فبعدما خاض لوكا زيدان مواجهتي الأرجنتين والأردن، وبن بوط مواجهة النمسا. أكد المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخُضر أن الخيارات لا تزال مفتوحة إلى غاية اللحظات الأخيرة: “لدينا ثلاثة حراس مرمى، جميعهم في حالة جيدة، وسنرى من سيكون الأساسي غدًا”.

وشدّد بيتكوفيتش على أن تركيز المنتخب سيكون منصبًا على تطوير أدائه أكثر من الانشغال بالمنافس: “نريد التركيز على نقاط قوتنا وضعفنا، وليس على نقاط قوة وضعف المنافس. هدفنا هو الفوز غدًا”.

وعن المنتخب السويسري، أبدى بيتكوفيتش احترامه الكبير للمنافس، كما خص بالذكر قائد سويسرا غرانيت تشاكا: “سويسرا منتخب خطير، وتشاكا لاعب كبير وأثبت ذلك دائمًا. سيكون من دواعي سروري مواجهته، لكن لا أريد التركيز على لاعب واحد فقط، فهناك لاعبون آخرون لديهم الجودة أيضًا”.