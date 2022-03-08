مفاجأة من العيار الثقيل.. محرز يرحّب بعرض تشيلسي الخيالي

فجّر الاعلام الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل عن قضية احتمال مغادرة نجم الخضر رياض محرز لفريقه مانشيستر سيتي الصيف المقبل.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن محرز لا يمانع في الانتقال إلى البلوز بعد رصد مبلغ 33 مليون جنيه استرليني لخطفه من “السيتيزنس”.

كما أشار إلى أن صاحب 31 عاما يرحّب بالفكرة. خاصة و ان المبلغ المقترح يعتبر مغريا.

إلى جانب ذلك. قال ذات المصدر أن قائد الخضر لا ينتظر كثيرا إدارة مانشيستر سيتي التي تماطلت للدخول في مفاوضات معه. سيما وأن عقده ينتهي بعد انتهاء الموسم الكروي الجاري.

يذكر أن المصدر. لم يستبعد انتقال رياض إلى باريس سان جيرمان كذلك ليكون بديلا للأرجنتيني دي ماريا.

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أثنى النجم السابق للمنتخب الإنجليزي، غاري نيفيل، على الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، معتبرا اياه الأفضل في منصبه.

وصرح نيفيل، في هذا الخصوص، عبر “سكاي سبورت”: “محرز يلعب بشكل رائع، وخارق للعادة كجناح أيمن”.

كما أضاف النجم الانجليزي الأسبق: “بالنسبة لي أعتبره أفضل لاعب في العالم حاليا في منصبه كجناح أيمن”.

وجاءت هذه التصريحات من غاري نيفيل، عقب تألق رياض محرز، في مباراتهم الاخير أمام مانشستر يونايتد، أين سجل هدفين، وقاد السيتي للفوز برباعية.