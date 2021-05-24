مفاجأة مُدوية.. أنريكي يُعلن عن قائمة “لاروخا” المشاركة في كأس أمم أوروبا !

أعلن “لويس أنريكي”، مدرب منتخب إسبانيا عن قائمة “لاروخا” المشاركة في كأس أمم أوروبا 2020.

وشهدت قائمة “لاروخا”، غياب القائد “سيرجيو راموس” المُصاب، وأيضا غياب أي لاعب من “ريال مدريد” لأول مرة في منافسة قارية.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دي خيا، أوناي سيمون، سانشيز

خط الدفاع: غايا، ألبا، باو توريس، لابورت، إيريك غارسيا، ديغو لورنتي، أزبليكويتا، ماركوس لورينتي.

خط الوسط: بوسكيتش، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان.

خط الهجوم: أولمو، أويارزابال، موراتا، مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا.