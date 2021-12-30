مفاجأة.. نجم برشلونة يصدم المغرب و يتنازل عن حمل قميص المنتخب

حذف عبد الصمد الزلزولي الناشط في صفوف فريق برشلونة، وصفه كلاعب للمنتخب المغربي، في صفحته الرسمية على الانستغرام، وهو الذي كان اسمه مدرح في القائمة المعنية بالكان، كما اكتفى بوضع العلم المغربي فقط.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل. يبدو أن الزلزولي قد أعلن بشكل شبه رسمي عدم تمثيل منتخب المغرب في كأس امم افريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما أصيب رسميا الزلزولي. بفيروس كورونا، حسب الصفحة الرسمية لفريق برشلونة الإسباني.

ويبدو أن الفيروس قد غيّر قرار اللاعب، بشأن تمثيل المنتخب المغربي في سابقة من نوعها، ما سيشكل صدمة حقيقية بالنسبة للجامعة المغربية.