مفاجأة.. نجم نابولي يتعاطى المنشطات

كشفت أمس الخميس، وسائل إعلام إيطالية، عن تعاطي نجم نادي نابولي، الجورجي خفيتشا كفاراستيخيليا، المنشطات المحظورة دوليا.

ونقل موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي عن جريدتي “كورييري” و “لاريبوبليكا”، أن لاعب نابولي كافاراستيخيليا، لجأ لإستخدام عقار الكورتيزون المنشط بعد إصابته في الظهر.

وكشفت المصادر، أن اللاعب كفاراستيخيليا، يقوم بتأخير عملية عودته للملاعب، لتفادي الوقوع في المحظور، لو يقوم بإختبار المنشطات.

وأضافت ذات المصدر، أن لاعب نابولي سيعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، ويتعمد تأخير عودته حتى لايقع في المحظور.

ويجدر للإشارة، يُعد عقار الكورتيزون محظور دولياً على الرياضيين، من قبل منظمة World Anti-Doping Agency WADA.