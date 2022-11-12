مفاجأة.. هذا هو عدد سكان العالم في منتصف نوفمبر 2022

كشف تقريرا للامم المتحدة أنه بحلول 15 نوفمير 2022 سيبلغ عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة.

واوضح موقع “Worldometers.info” المتخصص في الإحصاء ‘لى إقتراب عدد سكان الكوكب إلى 8 مليارات نسمة. وذلك وفقا للتزايد في عدد المواليد عبر العالم.

ووفقا للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم أن بلوغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات هو “حدث هام للبشرية”.

كما رحبت ذات المسؤولة بالزيادة في متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل وفيات الرضع والأمهات.

واضافت ناتاليا كانيم انه “مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة يحتفل بها الجميع بالضرورة. يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جدا من السكان وموارد غير كافية للعيش على أساسها”. داعية إلى عدم “الخوف” من هذا العدد، بحسب موقع “dw”. ووصل عدد سكان العالم إلى أول مليار نسمة في بداية القرن التاسع عشر.

ولمعرفة عدد سكان العالم يمكنكم الاضطلاع على هذا الرابط: السكان .