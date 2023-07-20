مفاجأة.. وفاق سطيف يلغي جميع صفقات الانتدابات

كشفت إدارة وفاق سطيف في بيان لها، اليوم الخميس، ان صفقات الانتدابات المعلن عنها ملغاة لعدد من الأسباب.

وقالت أن الصفقات التي تمت مع المدرب خير الدين مضوي والحارس ياسين العقون كانت في إطار التحضير الاستباقي تفاديا ليضق الوقت.

كما أضافت، أن جميع الصفقات تعتبر ملغاة إلى غاية ترسيم نقل الملكية لمجمع سونلغاز، وترسيم عملية نقل الملكي الذي يتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عميلة تنازل جميع المساهمين.

وفي الأخير، أوضحت إدارة “النسر الأسود” أنه سيتم عقد الجمعية العامة الاستثنائية للأعضاء المساهمين في 27 جويلية المقبل، لترسيم حل الشركة واستقالة مجلس الإدارة.

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