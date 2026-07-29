مفاجأة جديدة في ملف بلايلي

يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، صناعة الحدث في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى عرضا جديداً، بعد فشل تجديد عقده مع الترجي التونسي.

ودخل نادي الاتحاد الليبي بقوة على خط المفاوضات مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي. في خطوة قد تقلب موازين أحد أكثر ملفات الميركاتو إثارة خلال الفترة الحالية.

وكشف الصحفي الليبي بقناة “ليبيا الأحرار”، بدر بن عمار، أن مسؤولين من نادي الاتحاد الليبي عقدوا اجتماعاً مع بلايلي لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يلف فيه الغموض مستقبل نجم “الخضر”. بعدما شهدت مفاوضات تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي تعثراً جديداً. رغم أن اللاعب كان قريباً في أكثر من مناسبة من مواصلة مشواره مع نادي “باب سويقة”.