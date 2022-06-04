مفاجأت عديدة في تشكيلة بلماضي خلال مواجهة أوغندا

عرفت قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي حضور عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية على غير العادة على غرار زرقان. زغبة. توبة الذي سيكون أساسيا بعد التألق الأخير له أمام الكاميرون.

كما سيكون المهاجم غزال أساسيا في تشكيلة اليوم.

كما أبعد مدرب المنتخب الوطني جملة من العناصر التي كانت تعتبر ركيزة أساسية منهم الحارس مبولحي. الذي سبق له وأن نشّط عدد كبير من المباريات أساسيا.

وكان مهندس التتويج بـ “كان” 2019 قد وجد الخلطة السحرية التي قد تكون كافية لإعادة بريق الكرة الجزائرية على الصعيد الإفريقي.