مفارز الجيش تتدخل لإخماد حريق جبل الغوات بسوق أهراس

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، يوم أمس الثلاثاء، لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة عين لحسن بجبل الغوات، في بلدية أولاد مومن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم استخدام وسائل جوية على غرار الحوامة مي-26، بالإضافة إلى المفارز التي قامت بإطفاء بقايا النيران لتفادي تسببها في حرائق أخرى.

وتأتي هذه العمليات، في إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، ودعما لمختلف الجهود المبذولة للتدخل أثناء وقوع الكوارث لا سيما بعد الحرائق التي عرفتها بعض المناطق الجبلية والغابية ببلادنا.

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