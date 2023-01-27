مفارز الجيش تتدخل لفتح الطرق وفك العزلة عن المواطنين بباتنة

على إثر استمرار التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط الثلوج والتي لا تزال تعرفها بعض ولايات الوطن. تتواصل تدخلات وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرقات والمسالك. لتسهيل حركة المرور وفك العزلة عن المواطنين خاصة في المناطق النائية بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

حيث و بإقليم الناحية العسكرية الخامسة تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي التابعة لكل من القطاع العسكري باتنة. لفتح الطريق البلدي الرابط بين بلدية لارباع – قرية تاقصريت، على مسافة 26كلم.

كما تدخلت في القطاع العسكري سوق أهراس لفتح الطريق الوطني رقم 20. الرابط بين بلدية أولاد إدريس -بلدية عين الزانة بالضبط في المنطقة المسماة الفيض والطريق الوطني رقم 82. الرابط بين بلدية أولاد إدريس -بوحجار، بالضبط فج العمد وبوشهدة.