مفارز الجيش تتدخل وتساهم في إخماد الحرائق بغابة الشريعة في البليدة

تدخلت صبيحة اليوم السبت مفارز للجيش الوطني الشعبي لإخماد النيران في المناطق الغابية بولاية البليدة. وهذا للمساهمة مع مصالح الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضح بيان وزارة الدفاع العملية تدخل في إطار الجهود التي تبذلها مختلف وحدات الجيش للتدخل أثناء الكوارث الطبيعية وتقديم يد المساعدة

العملية تم تسخير لها آليات من أجل شق مسالك في المناطق الغابية الوعرة لوقف زحف النيران.

كما اضاف البيان أن وحدات الجيش تبقى مجندة ومسخرة للتدخل السريع كلما دعت الضرورة في كل مناطق الوطن. وهذا في إطار مهامها الإنسانية النبيلة.