مفارز الجيش توقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار

أخبار الجزائر
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مفارز الجيش توقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار
بقلم نسرين محفوف

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج  باجي مختار عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، ففي إطار “مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال المعلوماتي،

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء ببرج باجي مختار عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

ولمحاربة محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي  بتمنراست سبعة (07) منقبين عن الذهب.

وضبطت مركبة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية، وستة مولدات كهربائية وست  مطارق ضغط، وأربعة أجهزة كشف عن المعادن.

في حين ضبطت مفرزة أخرى بغرداية 1950علبة  سجائر.


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