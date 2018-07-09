«مفاوضاتي لتدريب الجزائر مازالت متواصلة ونهايتها بعيدة»

نفي توصّله إلى اتفاق مع «الفاف».. حاليلوزيتش لـ«النهار»:

نفى الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، نبئ اتفاقه مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيسها خير الدين زطشي، على العودة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا للمدرب المقال رابح ماجر، وقال إن المفاوضات بينه وبين «الفاف» مستمرة، وحتى بعيدة عن النهاية حاليا، واستغرب المدرب البوسني أخبار ترسيم عودته إلى الخضر والغرض من ترويجها حاليا.

وصرّح قائلا في اتصال مع جريدة «النهار»، مساء أمس، «خبر اتفاقي على العودة لتدريب الجزائر ليس حقيقيا، لا أدري من ولماذا تم ترويج الخبر؟ الجميع يتصل بي ولكن لا يوجد أي اتفاق وفقط».

وأضاف «لقد كانت هناك اتصالات ومفاوضات متواصلة، وهي حتى بعيدة على النهاية، وهذه هي الحقيقية لحد الآن». تجدر الإشارة إلى أن «الفاف» تفاوض حاليلوزيتش ورونار، وتريد حتى كيروش، وتسعي للاتفاق مع خليفة ماجر في أقرب فترة ممكنة من أجل طي ملف المدرب والشروع في تحضيرات تصفيات كأس إفريقيا 2019، ومباراة غامبيا شهر سبتمبر المقبل، فيما لم يتم حتى الآن الاجتماع بين زطشي وماجر لترسيم فسخ العقد.