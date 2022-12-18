مفاوضات لرفع حصة الحجاج الجزائريين بداية من جانفي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن بداية من شهر جانفي الداخل ستشرع مصالحه في المفاوضات مع السلطات السعودية. وهذا من أجل رفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل -يقول لإذاعة الجزائر-.

وأكد وزير الشؤون الدينية، في وقت سابق، أنه سيتم الشروع في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الجزائر .من عدد حجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل إلى 40300 حاج.

مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا خلال الموسم المنصرم.

اما بخصوص كيفية تنظيم موسم الحج وتكلفته وما يقابلها من خدمات، أوضح وزير القطاع أن تحديد تلك التكلفة يتم بعد عدة مراحل وإجراءات متبعة بأرض الوطن ثم بالبقاع المقدسة.

والتي تهدف كلها إلى تحسين ظروف إقامة الحجاج وفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للعملية.

وأكد ذات المتحدث، أن ذات التكلفة تتضمن جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم في ظروف جيدة كالسكن والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة.

إلى جانب مختلف الرسوم المتعلقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

واضاف الوزير بلمهدي أن التكلفة التي يدفعها الحاج الجزائري تبقى من أخفض التكاليف بالمقارنة مع بقية حجاج الدول الإسلامية بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها.

وأكد رئيس فرع الإعلام والإتصال للبعثة الجزائرية للحج، كمال بلعسل، أن الحج “مر في ظروف حسنة”. و”لم يسجل أي حالات لمفقودين أو وفيات أو مرضى بشكل يثير الهلع أو الخوف”. كما لم تسجل البعثة “أي إصابات من أي نوع في وسط حجاجنا الميامين”.