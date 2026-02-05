مفتاحي وأوقاسي يعززان صفوف رائد القبة

أعلنت إدارة نادي رائد القبة تعاقدها مع المهاجم عبد المالك مفتاحي، قادما من الدوري الأردني، في إطار تعزيز الخط الأمامي تحسبا لبقية مشوار الموسم الجاري.

وكشفت إدارة “الفريق القباوي” عن ضم لاعب وسط الميدان جوبا أوقاسي، القادم من نادي شبيبة الساورة. ضمن سياسة تدعيم التعداد بعناصر قادرة على تقديم الإضافة.

ويواصل رائد القبة تحضيراته للمباراة القادمة تحت إشراف المدرب الشريف حجار. استعدادا لمواجهة اتحاد الحراش في قمة عاصمية واعدة تعيد إلى الأذهان تقاليد المواجهات الكلاسيكية بين الفريقين.

وتندرج هذه المباراة ضمن الجولة الـ18 من بطولة الرابطة الثانية هواة. حيث يسعى رائد القبة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في سباق البطولة.