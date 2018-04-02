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مفتاح حنين: “لايمكن لأحد إفساد علاقة “الجياسكا” مع المولودية”

الرياضة
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مفتاح حنين: “لايمكن لأحد إفساد علاقة “الجياسكا” مع المولودية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل، مفتاح حنين، أنّ العلاقة التي تربط الشبيبة بمولودية الجزائر، أكبر من أن تفسدها مباراة في كرة القدم.

وصرح مفتاح حنين، لتلفزيون “النهار”: “علاقة الشبيبة بالمولودية لها تاريخها، ولا يمكن لأي مسير أو رئيس إفساد هذه العلاقة، بسبب مباراة”.

وأضاف: “العلاقة الجيدة التي تربط أنصار الفريقين، ستبقى دائما على حالها، ومرحبا بأنصار ومسيريي المولودية في تيزي وزو”.

وتابع: “خصصنا 500 تذكرة لأنصار العميد، في المباراة المقبلة لحساب البطولة، والدخول سيكون مجاني لأنصار الفريقين”.

وبخصوص فريقه شبيبة القبائل، وأنصار النادي، أضاف حنين: “الشبيبة بدأت تستعيد مستواها بالنظر للعمل الذي يقوم به المدرب بوزيدي، ودعم الأنصار”.

وأضاف: “أشكر أنصارنا على وقوفهم إلى جانب الفريق، وندعوهم لمواصلة تقديم الدعم بقوة للفريق في باقي المباريات”.

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