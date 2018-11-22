مفتاح: ” سنحاول العودة في النتيجة خلال مباراة الإياب”

الرياضة
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مفتاح: ” سنحاول العودة في النتيجة خلال مباراة الإياب”
بقلم يونس رزيق

أكد المدافع الأيمن لفريق إتحاد العاصمة محمد ربيع مفتاح أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية لا يزال ممكنا بالرغم من الهزيمة القاسية بـ4-1 أمام المريخ السوداني.

وتحدث مفتاح في تصريح لموقع الإتحاد العربي لكرة القدم عن الهزيمة التي سجلها فريق سوسطارة بملعب أم درمان قائلا:

“في الشوط الأول لم ندخل المباراة كما ينبغي، أين تلقينا أربع أهداف كاملة، لكن في الشوط الثاني صححنا الأخطاء والحمد لله تمكنا من تسجيل هدف واحد”.

وأضاف: “في مباراة العودة إن شاء الله سنحاول العودة في النتيجة”.


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