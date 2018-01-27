مفتاح: “لن يتم فتح رأس مال شبيبة القبائل”

أكد عضو النادي الهاوي حنين مفتاح، أنه لن يتم فتح رأس مال فريق شبيبة القبائل، خلال الجمعية العامة المقبلة، وأنه سيتم فقط رفع قيمة رأس مالها.

وصرح حنين مفتاح: “هناك من يتحدث عن فتح رأس مال الفريق، وهذا لن يتم، سنقوم برفع قيمة رأس مال الفريق فقط”.

وأضاف: “يجب على الكل أن يعلم أنه سيتم رفع قيمة الأسهم، من غير المعقول تواجد مساهمون في الفريق بمليون سنتيم فقط”.

من جهة أخرى دافع عضو النادي الهاوي، عن الرئيس المستقبلي للفريق شريف ملال، مطالبا بترك هذا الأخير يعمل في هدوء.

وصرح في هذا الخصوص: “جلبنا ملال الذي ينفق من أمواله الخاصة على الفريق، وصرف لحد الآن ما قيمته 7 ملايير سنتيم”.

وتابع: “المسيرين السابقين لم يجلبو الأموال شبيبة القبائل مثل ما يفعله ملال، رغم ذلك هناك من ينتقد ما يقوم به”.