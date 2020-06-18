مفتشون وأساتذة يشاركون في طلاء المدينة العتيقة في قصر الشلالة بتيارت

قام عدد من الأساتذة والطلبة من بينهم مفتش بمشاركة عدد من البطالين في طلاء المدينة العتيقة بأعالي مدينة قصر الشلالة.

وقال بلعيد ماني صاحب المبادرة لـ “النهار اونلاين”، إنّ فكرة احياء المدينة القديمة راودته رفقة عدد من اصدقائه منذ فترة قصد إعادة أحياء الشوارع الرئيسية القديمة بعد أن اصبحت أغلب محلاتها مهجورة.

وشرع هؤلاء بطلاء الجدران على طول الشارع، انطلاقا من ابتدائية السيدة عائشة أم المؤمنين مرورا بمقهى البشير الشعبي الى غاية مقر سوق الفلاح القديم وتزامن ذلك بتزيينها برسومات مختلفة و هذا بمشاركة أساتذة و مفتش و طلبة و رسامون و عدد آخر من فئات السكان.

وقال عباس مراد ” أستاذ ثانوي”، إن مشاركته طبيعية كونه أحد أبناء المدينة و تأتي تشجيعا للأفعال الخيرية التي انتشرت مؤخرا، مضيفا أن المبادرة رغم قلة الإمكانات شارك فيها حتى فنانون على غرار القيتاريست بلعدل.

ومن جهته، أفاد صاحب المبادرة بلعيد ماني الذي أثنى على الجميع أن الخطوة الثانية ستكون إعادة فتح المحلات المغلقة منذ عقود وناشد أصحابها بالمشاركة و المساهمة في إعادة إحياء المدينة العتيقة التي لها رمزية خاصة لدى سكان قصر الشلال.