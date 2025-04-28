مفتشيات العمل..تحرير أكثر من 10 آلاف مخالفة

استعرض اليوم الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب مرتكزات النظام الوطني للوقاية من المخاطر المهنية والمعتمد على تظافر جهود مفتشيات العمل وهيئات الوقاية من المخاطر المهنية.

وأشار الوزير على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن مفتشيات العمل قامت بتحرير 10 آلاف و 378 محضر مخالفة. مع توجيهها ل 98 الف و764 إعذار في إطار الزيارات الميدانية والتحقيقات التي قامت بها.

وأضاف، في نفس السياق، أن مؤسسة طب العمل (بريستيماد) أجرت فحوصات طبية لفائدة “56.526 عاملا عبر 799 مؤسسة”، فيما أجرى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “6709 زيارة ميدانية شملت 4414 مؤسسة، مع إجراء 4345 تحقيقا في مجال الوقاية”.