مفتشية البياطرة.. ولاية الوادي ليست مصدر وباء الحمى القلاعية والطاعون

فنّدت مفتشية البياطرة بالوادي، أنّ وباء الحمى القلاعية وطعون المجترات مصدره ولاية الوادي.

وأوضحت المفتشية، أنّ ولاية الوادي فيها الكثير من المربين والموالين القادمين من ولايات أخرى.

مشيرة أنّ الولاية معروفة بالتسمين بكثرة مقارنة بولايات أخرى، والمربين موجودين في المناطق الحدودية فقط.

وأرجع المصدر تأخر عينات التحاليل لتحويلها لمخبر في قسنطينة بحكم عدم عمله أيام العطلة ، وهي العينات التي تم تحويلها من ولايات الجنوب الشرقي الى الولاية المذكورة .

مؤكدا أنه تم فتح مخبر مشابه لمخبر قسنطينة بولاية الوادي يقلل من عناء التنقل ويعمل على تسريع تقديم النتائج الأوبئة

وهو مجهّز بكامل التجهيزات في انتظار توظيف طاقم بيطري مختص لاحتواء عينات كل العينات الولايات المجاورة والجنوب الشرقي بأكمله.